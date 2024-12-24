Refüje çarpan araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 23.30 sıralarında Ankara-Samsun yolu üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 ESC 402 plakalı otomobil, önce refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti. Olayın etkisiyle otomobil, metrelerce sürüklendikten sonra kullanılmaz hale geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilde bulunan B.Y.’nin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KAZA SONRASINDA TRAFİK AKIŞI DURDU

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.