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Balıkesir'de trafik kazası

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 04:39
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Refüje çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

Balıkesir'de trafik kazası
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Berat A. yönetimindeki otomobil, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Bulvarı'nda refüje çarptı. Kazada, sürücü Berat A, Zikriye Melda D, Merve D. ve Buse T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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