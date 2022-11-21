﻿Balıkesir'de trafik kazası

Berat A. yönetimindeki otomobil, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Bulvarı'nda refüje çarptı. Kazada, sürücü Berat A, Zikriye Melda D, Merve D. ve Buse T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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