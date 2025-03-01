Refüje çarpan otomobil devrilip ters döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra devrilip ters döndü. Feci kazada 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra devrilip ters döndü. Feci kazada 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

aw402767-03.jpg

Kaza, 01.30 sıralarında Malatya- Elazığ Karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Talha Taş idaresindeki (22) 44 HL 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

aw402767-04.jpg

Çarpmanın şiddeti ile savrulan araç devrilip ters dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, İ.Ç. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada, sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hayatını kaybeden Talha Taş'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Erzincan’da araç alev alev yandı
Erzincan’da araç alev alev yandı
Gönül Dağı dizisine o isim geri geliyor
Gönül Dağı dizisine o isim geri geliyor
Refüje çarpan otomobil devrilip ters döndü
Refüje çarpan otomobil devrilip ters döndü
Zelenski, Trump'a özür borcu olmadığını söyledi
Zelenski, Trump'a özür borcu olmadığını söyledi
Zelenski'ye Avrupalı liderlerden destek
Zelenski'ye Avrupalı liderlerden destek