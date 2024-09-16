Refüje çarpan otomobil hurdaya döndü

Kaynak: DHA
Refüje çarpan otomobil hurdaya döndü

Antalya'da bir sürücü, şerit değiştirirken direksiyon kontrolünü kaybederek otomobiliyle refüje çarptı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde, Atatürk Bulvarı üzerinde dün akşam saat 23.00 civarında meydana gelen bir trafik kazasında, 32 GC 110 plakalı otomobilin sürücüsü şerit değiştirirken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hava yastıkları açılan otomobil ağır hasar gördü. Şans eseri, araçta bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen trafik ekipleri gerekli incelemeleri yaparak tutanak tuttu.

Kazaya karışan ve kullanılmaz hale gelen araç, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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