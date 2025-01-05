Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu

Kazada, sürücü Abdullah S. (18) ve yanında bulunan A.S. (17) yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. Sürücü Abdullah S. yönetimindeki 16 MB 7509 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve savrularak karşı şeride geçti.

İKİ YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücü Abdullah S. ile yanında bulunan A.S.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis, kazanın nedenlerini araştırmak için inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.