Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınında meydana geldi. Y.D. idaresindeki 06 EAK 634 plakalı otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendi. Otomobil, otobüs durağına 10 metre kala durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.