Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil, refüje savrularak takla attı. Ters dönen araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı süratli olduğu öne sürülen S.B. idaresindeki 34 KOB 958 plakalı otomobil, sürücüsünün kavşağa hızla girmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü S.B, ters dönen araçtan çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak çıkarılarak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.