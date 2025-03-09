Refüje çarpan taksi, araçların üzerine uçtu

Arnavutköy'de, Tayakadın yolu Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, saat 17.00 sıralarında trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle başladı. Bekleyen araçlar hareket etmeye başlarken, bir taksi hızla kavşağa girdi.

TAKSİ REFE ÇARPARAK DİĞER ARAÇLARIN ÜZERİNE UÇTU

Yeşil ışıkla birlikte hareket eden araçlardan biri olan taksi, kavşağa yavaşlamadan girerek, kontrolünü kaybetti. Refüje çarpan taksi, çarpmanın etkisiyle yoldaki diğer araçların üzerine uçtu. Kaza anı, bir araç kamerasına yansıdı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.