Refüje çıkan otomobildeki 3 kişi kazadan sıyrık almadan kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Refüje çıkan otomobildeki 3 kişi kazadan sıyrık almadan kurtuldu

Denizli'de seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Kaza, Çardak ilçesi Afyon - Denizli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Afyon'dan Denizli istikametine seyir halinde olan 06 CBP 618 plakalı otomobilin idaresindeki M.M. , direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan refüje çıktı.

Araçta sürücü M.M. ile birlikte henüz belirlenemeyen 3 kişi bulunuyordu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Refüje çıkan otomobildeki 3 kişi kazadan sıyrık almadan kurtuldu

Refüje çıkan otomobildeki 3 kişi kazadan sıyrık almadan kurtuldu

Refüje çıkan otomobildeki 3 kişi kazadan sıyrık almadan kurtuldu

Refüje çıkan otomobildeki 3 kişi kazadan sıyrık almadan kurtuldu

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