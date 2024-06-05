Regl ağrısı ve doğal destek önerileri. Uzman tavsiyeleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Açıkgözoğlu'nun regl ağrısı hakkındaki açıklamalar dikkat çekti.
Uzm. Dr. Kağan Açıkgözoğlu'nun önerileri:
Bitki Çayları: Zencefil, ahududu, papatya, rezene, ıhlamur ve tarçın gibi bitki çayları krampları hafifletmeye yardımcı olabilir.
Alt Karın Masajı: Yaklaşık 20 dakikalık bir masaj, lavanta yağı veya Aloe Vera ile yapılabilir.
Sıcak Su Torbası veya Ilık Duş: Karın bölgesinin alt kısmına sıcak su torbası uygulanabilir veya ılık bir duş alınabilir.
Hafif Egzersiz: Düzenli egzersiz, endorfin salgılanmasını sağlayarak ağrıyı hafifletir.
Bol Su Tüketimi: Yeterli su tüketimi, kasları rahatlatmaya yardımcı olur.
Magnezyum ve B6 Vitamini: Muz, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, havuç, soya fasulyesi, tahıl ürünleri, ceviz, hurma, kereviz, pırasa ve kakao gibi magnezyum ve B6 vitamini açısından zengin besinler tüketilmeli.
Uzman tavsiyesi:
Adet ağrınız şiddetliyse veya günlük hayatınızı etkiliyorsa bir kadın hastalıkları uzmanına danışmanız önemli.
Ek Tavsiyeler:
Doktorun önerdiği ağrı kesici ilaçları kullanabilirsiniz.
Stresi azaltmaya yönelik yoga veya meditasyon gibi teknikleri deneyebilirsiniz.
Yeterince uyumaya özen gösterin.
Sağlıklı ve dengeli beslenin.
Kafein ve alkolden uzak durun.
Regl Ağrısı Nedir?
Rahim iç zarının dökülmesi sırasında oluşan kramp şeklinde ağrı.
Ağrının Sebebi: Prostaglandin adı verilen kimyasalların salgılanması.
Ağrı Çeşitleri:
Birincil (Normal) Adet Ağrısı: Her ay yaşanan doğal ağrı.
İkincil Adet Ağrısı: Altta yatan bir hastalıktan (endometriozis, miyom vb.) kaynaklanan ağrı.
İkincil Adet Ağrısına Neden Olan Hastalıklar:
Çikolata kisti (endometriozis)
Rahim fibroidleri
Pelvik inflamatuar hastalıklar
Adenomiyoz
Rahim, fallop tüpleri, miyomlar, yumurtalık kistleri ve diğer üreme organlarıyla ilgili sorunlar
Crohn hastalığı
İdrar yolu bozuklukları
Teşhis ve tedavi
Doktor muayenesi
Gerekirse görüntüleme testleri
Ağrı kesici ilaçlar
Altta yatan hastalığın tedavisi
Doğal Destek Önerileri:
Bitki Çayları: Zencefil, ahududu, papatya, rezene, ıhlamur ve tarçın
Alt Karın Masajı: 20 dakika, lavanta yağı veya Aloe Vera ile
Sıcak Su Torbası veya Ilık Duş
Hafif Egzersiz
Bol Su Tüketimi
Magnezyum ve B6 Vitamini Açısından Zengin Besinler: Muz, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, havuç, soya fasulyesi, tahıl ürünleri, ceviz, hurma, kereviz, pırasa ve kakao
Uzman Tavsiyesi:
Ağrınız şiddetliyse veya günlük hayatınızı etkiliyorsa bir kadın hastalıkları uzmanına danışmanız önemli.