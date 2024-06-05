Regl ağrısı ve doğal destek önerileri. Uzman tavsiyeleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Açıkgözoğlu'nun regl ağrısı hakkındaki açıklamalar dikkat çekti.

Uzm. Dr. Kağan Açıkgözoğlu'nun önerileri:

Bitki Çayları: Zencefil, ahududu, papatya, rezene, ıhlamur ve tarçın gibi bitki çayları krampları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Alt Karın Masajı: Yaklaşık 20 dakikalık bir masaj, lavanta yağı veya Aloe Vera ile yapılabilir.

Sıcak Su Torbası veya Ilık Duş: Karın bölgesinin alt kısmına sıcak su torbası uygulanabilir veya ılık bir duş alınabilir.

Hafif Egzersiz: Düzenli egzersiz, endorfin salgılanmasını sağlayarak ağrıyı hafifletir.

Bol Su Tüketimi: Yeterli su tüketimi, kasları rahatlatmaya yardımcı olur.

Magnezyum ve B6 Vitamini: Muz, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, havuç, soya fasulyesi, tahıl ürünleri, ceviz, hurma, kereviz, pırasa ve kakao gibi magnezyum ve B6 vitamini açısından zengin besinler tüketilmeli.

Uzman tavsiyesi:

Adet ağrınız şiddetliyse veya günlük hayatınızı etkiliyorsa bir kadın hastalıkları uzmanına danışmanız önemli.

Ek Tavsiyeler:

Doktorun önerdiği ağrı kesici ilaçları kullanabilirsiniz.

Stresi azaltmaya yönelik yoga veya meditasyon gibi teknikleri deneyebilirsiniz.

Yeterince uyumaya özen gösterin.

Sağlıklı ve dengeli beslenin.

Kafein ve alkolden uzak durun.

Regl Ağrısı Nedir?

Rahim iç zarının dökülmesi sırasında oluşan kramp şeklinde ağrı.

Ağrının Sebebi: Prostaglandin adı verilen kimyasalların salgılanması.

Ağrı Çeşitleri:

Birincil (Normal) Adet Ağrısı: Her ay yaşanan doğal ağrı.

İkincil Adet Ağrısı: Altta yatan bir hastalıktan (endometriozis, miyom vb.) kaynaklanan ağrı.

İkincil Adet Ağrısına Neden Olan Hastalıklar:

Çikolata kisti (endometriozis)

Rahim fibroidleri

Pelvik inflamatuar hastalıklar

Adenomiyoz

Rahim, fallop tüpleri, miyomlar, yumurtalık kistleri ve diğer üreme organlarıyla ilgili sorunlar

Crohn hastalığı

İdrar yolu bozuklukları

Teşhis ve tedavi

Doktor muayenesi

Gerekirse görüntüleme testleri

Ağrı kesici ilaçlar

Altta yatan hastalığın tedavisi

Doğal Destek Önerileri:

Bitki Çayları: Zencefil, ahududu, papatya, rezene, ıhlamur ve tarçın

Alt Karın Masajı: 20 dakika, lavanta yağı veya Aloe Vera ile

Sıcak Su Torbası veya Ilık Duş

Hafif Egzersiz

Bol Su Tüketimi

Magnezyum ve B6 Vitamini Açısından Zengin Besinler: Muz, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, havuç, soya fasulyesi, tahıl ürünleri, ceviz, hurma, kereviz, pırasa ve kakao

Uzman Tavsiyesi:

Ağrınız şiddetliyse veya günlük hayatınızı etkiliyorsa bir kadın hastalıkları uzmanına danışmanız önemli.