Regl dönemindeki kadınlara uzmanlardan kritik uyarılar

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayımlanan bir derleme çalışmasına göre, üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 40'ı adet kanamalarından kaynaklı demir kaybı yaşıyor ve bu durum, yorgunluktan bilişsel gerilemeye kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına yol açtı.

Hematolog Dr. Layla Van Doren, "Adet döngüsü, kadınların demir depolarını her ay önemli ölçüde azaltıyor; ağır kanamalar yaşayanlarda bu risk beş katına çıkabiliyor" diye konuştu.

Dr. Van Doren, özellikle hamilelik öncesi dönemde demir takviyesi ve beslenme düzenlemesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

PubMed'de yer alan bir araştırmada, ağır adet kanamalarının demir eksikliği anemisi riskini doğrudan artırdığı belirtiliyor; bu durum, kadınların yaşam kalitesini düşürerek okul ve iş performansını etkiledi.

İspanyol araştırmacılar Maria Carmen Fernandez-Jimenez ve Maria de la Puente Vaquero'nun öncülüğünde yürütülen bir çalışma, adet gören yetişkin kadınlarda demir eksikliğinin sadece anemiyle sınırlı kalmadığını, saç dökülmesi, huzursuz bacak sendromu ve konsantrasyon bozukluğu gibi non-hematolojik semptomlara da neden olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, "Ağır kanamalar, demir emilimini zorlaştırarak kronik bir döngü yaratıyor; erken müdahale olmadan bu sorunlar kalıcı hasar bırakabilir" dedi.

Mayo Clinic uzmanları, adet kanamalarının demir eksikliği anemisi için en büyük risk faktörlerinden biri olduğunu belirtiyor; yavaş ve kronik kan kaybı, vücudun demir rezervlerini hızla tüketti.

Birleşik Krallık'ta yapılan bir nüfus temelli tarama çalışmasında, adet kan kaybı miktarının demir durumuyla doğrudan ilişkili olduğu ve vejetaryen diyetlerin bu riski daha da artırdığı ortaya kondu.

Mount Sinai Hastanesi Jinekoloji Direktörü Dr. Jacques Moritz ise, "Bazı kadınlar her ay kaybettiği kanın yarısını bile telafi edemiyor; bu da tekrarlanan kayıplarla anemiye yol açıyor" uyarısında bulundu.

Özellikle egzersiz yapan kadınlarda durum daha vahim: Frontiers in Sports and Active Living dergisindeki bir inceleme, ağır adet kanamalarının demir kaybını 5-6 kat artırdığını ve aktif premenopozal kadınlarda anemi prevalansının yüzde 10'u aştığını raporladı.

Dr. Moritz ve meslektaşları, hormonal doğum kontrol yöntemlerinin kanamayı azaltarak riski düşürebileceğini, ancak demir seviyelerinin düzenli izlenmesinin vazgeçilmez olduğunu ekledi.

Uzmanlar, semptomlar arasında aşırı yorgunluk, baş dönmesi, soluk cilt ve kalp çarpıntısını saydı.

Erken teşhis için basit kan testleri öneriliyor; demir takviyesi ve demir açısından zengin gıdalar (kırmızı et, yeşil yapraklı sebzeler) tüketimiyle bu risk minimize edilebildi.

ColumbiaDoctors'tan bir uzman, "Genç kızlarda demir eksikliği, uyku ve ruh halini bozarak gelişimi engelliyor; farkındalık artmalı" dedi.

Bu bulgular, kadın sağlığında adet döneminin demir dengesi üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor; doktorlar, rutin kontrollerde demir seviyelerinin ihmal edilmemesini tavsiye etti.