Regl dönemini hafifletme sırları! Kilo kaybıyla ağrılara son

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir randomize kontrollü çalışmada, 60 fazla kilolu premenopozal kadının katıldığı 6 aylık bir programda, regl döngüsüne uyarlanmış diyet ve egzersiz yaklaşımı (Menstralean), geleneksel yöntemlere göre 4,3 kg daha fazla kilo kaybı sağladı.

Araştırmacılar, hormonal dalgalanmalara göre beslenme ayarlamanın, metabolik değişiklikleri dengeleyerek başarıyı artırdığını vurguladı.

Cleveland Clinic endokrinoloğu Dr. Aumat Makin, "Regl dönemi sırasında vücut strese maruz kalıyor ve bu, hormon dengesini bozarak kilo alımını tetikliyor. Ancak dengeli kilo kaybı, adet akışını düzenleyebilir ve semptomları hafifletebilir" dedi.

Dr. Makin, aşırı diyet ve egzersizden kaçınmayı, bunun yerine döngü fazlarına göre planlama yapmayı önerdi.

Benzer şekilde, Northwestern Üniversitesi'nden jinekolog Prof. Lauren Streicher, "Premenstrüel sendrom (PMS) sırasında su tutma ve iştah artışı normal, ama yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar ve omega-3 zengini balık gibi besinlerle bu etkiyi %30'a varan oranda azaltabilirsiniz" diye belirtti.

Prof. Streicher'ın görüşleri, Amerikan Jinekologlar ve Obstetrikçiler Koleji'nin (ACOG) PMS yönetim rehberiyle örtüştü.

Uluslararası Obezite Dergisi'nde yer alan bir derlemede, regl döngüsünün enerji dengesini etkilediği ve luteal fazda (ovülasyondan sonra) karbonhidrat kullanımının azalırken yağ yakımının arttığı belirtildi. Bu, kilo kaybı için döngüyü takip etmenin kritik olduğunu kanıtladı.

Dr. Charis Chambers, Georgia'daki The Period Doctor kliniğinin kurucusu olarak, "Regl döneminde hafif yürüyüş veya yoga gibi düşük yoğunluklu egzersizler, hem şişkinliği azaltır hem de kilo kaybını destekler. Haftada 150 dakika aerobik aktivite, PMS semptomlarını %20 oranında iyileştirebilir" önerisinde bulundu.

PEKİ, PRATİKTE NASIL UYGULANIR?

Uzmanlar, döngüyü dört faza ayırarak başlanmasını tavsiye ediyor: Menstruasyon (1-5. günler), foliküler (6-14. günler), ovülasyon (14. gün civarı) ve luteal (15-28. günler).

Foliküler fazda östrojen yükselirken enerji artar; bu dönemde yüksek yoğunluklu interval antrenman (HIIT) ve protein ağırlıklı beslenme kilo kaybını hızlandırır.

Luteal fazda ise progesteron etkisiyle tatlı krizleri başlar – burada magnezyum zengini fındıklar ve kalsiyum takviyeleri devreye girer. Bir çalışma, luteal fazda düşük magnezyum seviyelerinin şişkinliği artırdığını ve takviyelerin semptomları hafiflettiğini ortaya koydu.

ACOG'ye göre, tuz ve şekeri sınırlamak, günde 6 küçük öğün tüketmek de etkili. Dr. Jodie Horton, Virginia'daki Love Wellness'ten, "Alkol ve kafeini azaltın; bunlar su tutmayı tetikliyor. Bunun yerine, somon gibi yağlı balıklar ekleyin – vitamin D ve omega-3'ler hem adet akışını düzenler hem de kilo yönetimini kolaylaştırır" dedi.

Eğer semptomlar şiddetlenirse, spironolakton gibi diüretikler veya hormonal kontraseptifler doktor kontrolünde düşünülebilir, ancak Mayo Clinic uzmanları yaşam tarzı değişikliklerini öncelikli tuttu.

Regl dönemini hafifletmek ve kilo kaybını optimize etmek, vücudun doğal ritmini anlamaktan geçti.

Dr. Kara Smythe, ACOG üyesi olarak, "Döngüye uyum sağlayan kadınlar, sadece fiziksel rahatlama değil, genel sağlıkta da kazanımlar elde ediyor" diye özetledi.