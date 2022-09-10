İşte 'regl' olarak da bilinen adet dönemi sancısına iyi gelen besinler

Mynet’in haberine göre; Kadın vücudunun mucizevi bir yaratılışa sahip olmasının belirtilerinden biri; ‘’regl’’ olarak da bilinen adet dönemi. Her ay milyonlarca kadının düzenli olarak geçirdiği adet dönemi, belirli bir periyotu kapsadığı vurgulandı. Öyle ki adet dönemi öncesinde, adet döneminde ve adet dönemi sonrasında kadınların ruh hali devamlı farklılık gösterebildiği bildirildi.

Söz adet dönemine gelince adet sancısı akıllara geliyor. Belirli bir periyodun sona ermesi sonucunda oluşan rahim kasılmaları, kadınlarda dayanılmaz bir ağrıya sebep olabiliyor. Ortalama 2-3 gün süren adet sancısı, beraberinde birtakım olumsuz durumları da getirebiliyor. Adet ağrınızı doğal yollardan geçirmenizi sağlayan bazı besinler bulunuyor.

İşte, adet sancısına iyi gelen mucizevi besinler…

-Muz

-Limon-Portakal

-Karpuz

-Somon

-Bitter Çikolata

-Papatya Çayı



