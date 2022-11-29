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Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar: Annem ve avukatı bana babamı kötületiyor

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un velayet davalarında yeni bir gelişme yaşandı. İki ismin oğullarından şok bir suçlama geldi. Poyraz Muhtar, annesi Deniz Uğur ile avukatının kendisine babası Reha Muhtar'ı kötülediklerini anlattığı bir video yayımladı. Mahkeme, Deniz Uğur hakkında tedbir kararı verdi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:12
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Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un velayet davalarında yeni bir gelişme yaşandı. İki ismin oğulları Poyraz Muhtar'dan şok bir açıklama geldi

Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar: Annem ve avukatı bana babamı kötületiyor
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Reha Muhtar ve oyuncu Deniz Uğur arasındaki velayet davası, geçtiğimiz aylarda magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Mahkeme, Muhtar ve Uğur'un kızları Mina Muhtar'ın velayetini geçici olarak anne Deniz Uğur'a verirken, Poyraz Muhtar'ın velayeti ise babası Reha Muhtar'da kaldı.

Reha Muhtar'ın iddiasına göre oğlu Poyraz Muhtar, annesi ve avukatları tarafından mahkemeden kaçırıldıktan sonra 14 gün boyunca evde mahsur bırakıldı. Poyraz bu süre zarfında okula da gitmedi.

Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı anların ses kaydının yayınlanmasının ardından ise oklar bir anda Muhtar'a çevrildi. Ancak Muhtar kızının uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşmesine tepki gösterdiğini açıklamıştı.

Olayla ilgili son yaşanan gelişmede ise Poyraz Muhtar, çektiği videoda annesi Deniz Uğur ve avukatı Feyza Altun'un kendisine babasını kötülediğini ve babası hakkında kötü şeyler söylemesi için baskı kurduğunu dile getirdi.

TEDBİR KARARI ALINDI

Mahkeme tarafından verilen son kararda ise anne Deniz Uğur'a tedbir uygulandı. Reha Muhtar'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkil Reha Muhtar'ın hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz iddialar ile çocuklarına karşı şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan velayet davasında, İstanbul 1. Aile Mahkemesi Av. Gürol Herkesecan'ın talebi ile annesi Deniz Uğur hakkında tedbir kararına hükmetti. Anne ve avukatı tarafından her ne kadar aksi iddia edilse de, baba Reha Muhtar vekili Av. Gürol Herkesecan'ın dosyasına sunduğu delillerde durumun iddia edildiği gibi olmadığı anlaşılmıştır. Mağdur çocuk kendisini çektiği video kaydında, annesi ve avukatı tarafından psikolojik şiddete uğradığını ve rızası dışında (baskıyla) yönlendirildiğini, babası Reha Muhtar'ın yanından ayrılmak istemediğini belirtir ifadelere yer vermiştir. Adı geçen mağdur çocuğun annesinin avukatından bahisle dile getirdiği isyanını gösterir ses kaydı dosya arasına sunulmuştur. Mağdur çocuk Annesi ve avukatı tarafından yaşadığı psikolojik şiddeti kendi sosyal medya hesabında da dile getirmiştir."

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