Reha Muhtar ölüm döşeğinde kadının derdine bak. İnsan bir 'geçmiş olsun' der...

Ünlü spiker Reha Muhtar, gece saat 01:00 sularında evinde yaşanan bir düşme olayı sonrasında acilen Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Reha Muhtar kimdir?

Muhtar'ın yüksekten düşme sonucu beyin ve akciğerlerinde ciddi travmalar oluştuğu ve entübe edilerek yoğun bakıma alındığı bildirildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Flaş... Flaş... Reha Muhtar'ın son sağlık durumu açıklandı

DENİZ UĞUR'DAN 'OĞLUM TELEFONLARI AÇMIYOR' DEMİŞTİ

Reha Muhtar’ın ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur, olay sonrası yaptığı açıklamada, oğluna ulaşamadığını ve Muhtar’ın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti. Uğur, "Oğlum telefonlarını açmıyor, endişeliyim" dedi.

"RUHA MUHTAR KENDİNE BİLE BAKABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

Deniz Uğur, "çocuğuma ulaşamıyorum" açıklamasının ardından sosyal medyada yeni bir video yayınladı. Bu videoda ise şu ifadeleri kullandı:

İnanılmaz bişey yaşıyorum. Sabah bana bir telefon geliyor, 'Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı' diye. Çocuğuma ulaşamıyorum, çocuğumun nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Hiçbir telefondan hiç kimseye ulaşamıyorum. Hastaneye gidiyorum, bana deniyor ki 'Ayşe Nazlı Yumlu (Nilüfer'in kızı) Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar.' Onlara ulaşmaya çalışıyoruz, aralarına birilerini sokarak ama Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Son derece öfkeliyim. Bakın ben 2 yıldır mahkemeye bu insanın, Reha Muhtar'ın sağlığının yerinde olmadığını, kendine bile bakabilecek durumda olmadığını, çocuk emanet edilebilecek durumda olmadığını hatta kendine bile zarar verebileceğini söylüyorum, bu beyanlarımız dosyada da var. Ama hiç bir önlem alınmadı. Adam evde düşmüş, beyin kanaması geçiriyor. Bu açıklanıyor daha fazla da bir şey bilmiyorum, çocuğumu arıyorum sabahtan beri. Nilüfer ve Ayşe Naz alıp götürmüş çocuğu. Bana göstermiyorlar. Ben ne düşüneceğimi şaşırmış durumdayım. Karakol'a gidiyorum çouk kaçırmaktan şikayetçi olacağım. Ben bir anne olarak niye bunları yaşıyorum arkadaşlar? Birisi bana bunu açıklasın yahu."

"İNSAN BİR GEÇMİŞ OLSUN DER"

Deniz Uğur'un nu açıklamasını dinleyenler, "Ne kadar ağır konuşmuş, insan bir geçmiş olsun der" şeklinde yorum yaptı.

Reha Muhtar'ın kendisine bakacak durumda olmadığını ve çocuk sorumluluğu alacak biri olmadığını ifade ederek, defalarca kez mahkemeye başvurduğunu söyledi.

Reha Muhtar'ın ikizlerinin annesinden esrarengiz açıklama

ÇOCUK NEREDE? FARKLI İDDİALAR GÜNDEMDE

Deniz Uğur'un açıklamalarının ardından, avukat Feyza Altun sosyal medya hesabından bir iddiada bulunarak Muhtar'ın çocuğunun sanatçı Nilüfer'in evinde olduğunu öne sürdü. Altun, "Çocuk ablasıyla birlikte Nilüfer'in evinde" ifadelerini kullandı.

Ancak sosyal medyada bu iddiaların doğru olmadığı öne sürüldü ve Muhtar'ın çocuğunun ablası ile başka bir yerde olduğu belirtildi.

Reha Muhtar'ın oğlunun Nilüfer'in evinde olduğu iddia edildi. Avukat Feyza Altun duyurdu. Reha Muhtar'ın avukatı yalanladı

REHA MUHTAR'IN AVUKATINDAN YALANLAMA GELDİ

Feyza Altun'un iddialarına, Reha Muhtar’ın avukatı Mustafa Demiral sert bir şekilde yanıt verdi. Demiral, bu iddiaları "çirkin bir iftira" olarak nitelendirdi ve kamuoyunu yanıltıcı bilgi verilmemesi gerektiğini vurguladı.