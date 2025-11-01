Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul Havalimanı'nda görevlilerle sert bir tartışma yaşadı.

Uçağını kaçırdığı için öfkelendiği belirtilen ünlü gazeteci, yer personeline bağırdı.

'Siz zulmetmeyi nereden öğrendiniz? Annenizden mi öğrendiniz, babanızdan mı öğrendiniz, Show Haber'den mi ' diye bağıran Muhtar'a yer personeli 'Yardımcı olacağız' diye cevap verdi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan dün Oyuncu Deniz Uğur Gülener’in ikiz çocuklarının velayeti için gazeteci Reha Muhtar’a açtığı davada karar açıklanmıştı. Mahkeme çocukların velayetinin anne Deniz Uğur Gülener’e verilmesine karar verdi.