Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasında velayet savaşında yeni perde: Mahkeme sonrası bomba iddialar!

Reha Muhtar 2010’da ikizlerinin annesi oyuncu Deniz Uğur ile protokol imzalayarak ayrıldı. Protokolde ikiz çocukların 18 yaşına kadar baba Reha Muhtar’da kalması kararlaştırılmıştı.

Batuhan Altınbaş’ın haberine göre, Geçen yıl oyuncu Deniz Uğur bu protokole karşı çıkarak çocuklarının yanında kalmasını talep edince İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açtı. O zamandan beri devam eden davada çarpıcı bir olay yaşandı.

Karar duruşması beklenirken mahkeme erteleme kararı verdi. İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki velayet duruşmasına Reha Muhtar, Deniz Uğur Gülener ve avukatı katıldı. Gizli tutulan duruşmanın ardından taraflar basınla görüştü.

UZMANLARIN TAVSİYESİ ÇOCUKLARIN ANNEDE KALMASI

Oyuncu Deniz Uğur, “Çocuk psikoloğu ve pedagoglardan oluşan uzmanlara çocuk her şeyi anlattı. Gördüğü eziyeti, her şeyi anlattı, raporda da bu var.”

“Bunu da mahkemeye sundular ve tavsiye ettikleri çocukların annede kalması.”

“Çocuklar annelerine verilmesini ve babalarıyla yatılı olsa dahi görüşülmemesini tavsiye ettiler.”

“Bu duruşma karar duruşması olacaktı ama beyefendi duruşmada abuk subuk şeyler söyleyerek bağırdı. Katibi sinirden hasta etti, hakime hanımın sesi titredi. İnanamıyoruz, parodi gibi olanları seyrediyoruz.

“Aynı lafları tekrarlayarak öyle bir hale getirdi ki hakime hanım da duruşma sırasında insanlar olduğu için, onlar mağdur olmasın diye duruşmayı erteleme kararı aldı.”

Ayrıca protokolde anne Deniz Uğur’un çocuklarını istediği zaman Muhtar’ın yalısında görebileceği hatta yalıda iki gün kalabileceği hükmü de bulunuyordu.

ÇOCUKLARINA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GELDİ

Velayet davası sürerken son günlerde başka bir önemli olay daha meydana geldi.

Sosyal medya üzerinden paylaşan Muhtar, eski eşi Deniz Uğur’un talebi üzerine çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı koydurduğunu açıkladı.

Reha Muhtar çocuklarının seyahat edemeyeceğini belirterek yakınmaya bulundu.

