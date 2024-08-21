Reha Muhtar yoğun bakımda can çekişirken vicdansız paylaşım yapan Deniz Uğur'a Gülben Ergen vicdan dersi verdi

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, evinde geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırılarak entübe edildi. Olayın ardından Muhtar'ın eski eşi ve ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur'un avukatıyla birlikte yaptığı açıklamalar gündem yarattı.

Reha Muhtar ölüm döşeğinde kadının derdine bak. İnsan bir 'geçmiş olsun' der...

Oyuncu Deniz Uğur, oğlu Poyraz'a ulaşamadığını belirterek sosyal medya üzerinden, "Çocuğuma ulaşamıyorum" açıklamasında bulundu. Bunun üzerine avukat Feyza Altun, Reha Muhtar'ın oğlunun, Nilüfer ve Ayşe Nazlı Yumlu'nun evinde olduğunu öne sürdü.

Reha Muhtar'ın oğlunun Nilüfer'in evinde olduğu iddia edildi. Avukat Feyza Altun duyurdu. Reha Muhtar'ın avukatı yalanladı

MUHTAR'IN AVUKATI YALANLAMIŞTI

Muhtar'ın avukatı ise bu iddiayı yalanladı. Nilüfer, yaşananlarla ilgili olarak, "Ayşe Nazlı'nın tek amacı, kardeşine destek olmaktır. Ne kaçırma ne de başka bir niyeti olabilir. Tek dileğimiz, Reha Bey'in bir an önce sağlığına kavuşması" dedi.

Reha Muhtar entübe edildi

GÜLBEN ERGEN: DAHA SESSİZ VE SAYGILI OLUNMASI GEREKMEZ Mİ?

Bu gelişmeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. Sanatçı Gülben Ergen, Deniz Uğur ve avukatına yönelik eleştirilerini dile getiren isimler arasında yer aldı. Ergen, yaptığı paylaşımda, "Reha Muhtar, yoğun bakımda entübe edilmişken, bu süreçte ailevi meseleler konusunda daha sessiz ve saygılı olunması gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.