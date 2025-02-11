Reha Muhtar'ın başı büyük dertte! Yalıdaki hizmetçisi özel belgelerle kayıplara karıştı

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Reha Muhtar'ın başı büyük dertte! Yalıdaki hizmetçisi özel belgelerle kayıplara karıştı

Ünlü gazeteci Reha Muhtar, yalısında çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin, kendisine ait tapu kayıtlarını ve özel belgelerini alıp kaçtığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Reha Muhtar, bu kez dolandırıldığı haberleriyle gündem oldu. İddiaya göre, 48 yaşındaki yabancı uyruklu temizlik görevlisi D.S., ünlü spikerin evinde bulunan tapu kayıtları, özel belgeler ve kıymetli eşyaları çalarak ortadan kayboldu.

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SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Ünlü gazeteci Reha Muhtar durumu fark eder etmez savcılığa suç duyurusunda bulundu. Muhtar, şikayet dilekçesinde "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı alıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe ediyorum" dedi.

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SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Reha Muhtar’ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı.

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