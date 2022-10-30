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Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur Cumhurbaşkanından yardım istedi

Reha Muhtar'la velayet davası devam eden Deniz Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyerek “Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin” dedi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 15:26
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Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur Cumhurbaşkanından yardım istedi
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Çocuklarının babası Reha Muhtar'la velayet davası devam eden ve Muhtar'ı, kızına şiddet uyguladığını belirten oyuncu Deniz Uğur, “Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin” dedi.

Oyuncu, son olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi ve “Sayın Cumhurbaşkanım; ailem, çocuklarım ve ben herkesin gözü önünde ağır istismar ediliyoruz. Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin” ifadesini kullandı.

 

 

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Bülent
30.10.2022 15:42
Koskoca ülkeyi batıran dan sana ne hayır gelir  
 
Kurt ini
30.10.2022 15:38
Dur bacım önce devletin ve milletin dertlerine bir çözüm bulsun, sıranı bekle  
 
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