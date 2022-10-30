Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur Cumhurbaşkanından yardım istedi

Çocuklarının babası Reha Muhtar'la velayet davası devam eden ve Muhtar'ı, kızına şiddet uyguladığını belirten oyuncu Deniz Uğur, “Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin” dedi.

Oyuncu, son olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi ve “Sayın Cumhurbaşkanım; ailem, çocuklarım ve ben herkesin gözü önünde ağır istismar ediliyoruz. Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin” ifadesini kullandı.