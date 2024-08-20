Reha Muhtar'ın ikizlerinin annesinden esrarengiz açıklama

Ünlü haber spikeri Reha Muhtar dün gece düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Muhtar’ın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Reha Muhtar’ın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Flaş... Flaş... Reha Muhtar'ın son sağlık durumu açıklandı

Muhtar'ın apar topar kaldırıldığı Maslak Acıbadem Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamalarda, son sağlık durumu ile ilgili kritik açıklamalarda bulunuldu. Durumunun ciddiyetini koruduğunun altı çizilirken, düşmeye bağlı beyinde ve akciğerlerinde travma oluştuğu ifade edildi.

Reha Muhtar kimdir?

İKİZLERİNİN ANNESİNDEN ESRARENGİZ AÇIKLAMA

Muhtar’ın ikiz çocuklarının annesi olan Deniz Uğur’dan açıklama geldi. Halk TV’ye konuşan Uğur, "Oğluma ulaşamıyorum. Reha beyin durumu hakkında da bir bilgim yok. Akşam beri oğlum telefonlarını açmıyor" ifadelerini kullandı.

Reha Muhtar'ın hangi hastaneye kaldırıldığı belli oldu