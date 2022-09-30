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  • Deniz Uğur Reha Muhtar’ın ses kaydını yayınladı. Muhtar’ın kızına bağırdığı anlar ortaya çıktı

Deniz Uğur Reha Muhtar’ın ses kaydını yayınladı. Muhtar’ın kızına bağırdığı anlar ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. İddiaların ardından Deniz Uğur, Instagram hesabından çok konuşulacak bir ses kaydı paylaştı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 17:35
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Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı anlar ortaya çıktı. Deniz Uğur ses kaydını yayınladı

Deniz Uğur Reha Muhtar’ın ses kaydını yayınladı. Muhtar’ın kızına bağırdığı anlar ortaya çıktı
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Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında çocukları yüzünden yaşanan tartışmaya ilişkin bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Uğur, Instagram hesabından Reha Muhtar'ın kızı Mina Deniz'e bağırdığı bir ses kaydını paylaştı. Söz konusu şiddetli kavganın sebebinin ise bilgisayar tartışması olduğu öğrenildi.

13 YAŞINDAKİ KIZINA "ALLAH'IN BELASI KADIN" DİYOR
Şiddetli bağrışmaların yaşandığı ses kaydında Reha Muhtar’ın kızı Mina Deniz’e, “5 dakika ulan! Allah'ın belası kadın, bak şimdi kırarım bilgisayarını senin” dediği duyuluyor.

O kaydı sosyal medya hesabından paylaşan Uğur, “Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah’ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin.” ifadelerini kullandı.

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