Reha Muhtar'ın son durumunu Uğur Dündar açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Reha Muhtar'ın son durumunu Uğur Dündar açıkladı

Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar’ın son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı.

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, 19 Ağustos tarihinde İstanbul Sarıyer'deki evinde bir kaza geçirdi. Merdivenlerden düşerek ağır yaralanan Muhtar, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Doktorlar, pıhtı atması riskine karşı Muhtar'ı iki kez entübe etti. Uzun bir tedavi sürecinden sonra ise yavaş yavaş uyanmaya başladı.

Muhtar’ın son hali sevenleri tarafından merak ediliren, Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar’ın son durumu hakkında sosyal medya platformu X’den bir paylaşımda bulundu.

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“DOKTORLAR REHA MUHTAR’IN SÜRATLE İYİLEŞTİĞİNİ SÖYLEDİ”

Dündar, yaptığı paylaşımda, “Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı yattığı hastanede ziyaret ettim. Doktorları süratle iyileştiğini, artık rehabilitasyon aşamasına geçileceğini belirttiler. Meslektaşları ve sevenlerine duyurulur…” ifadelerini kullandı.

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