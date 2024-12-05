Ölümden dönmüştü! Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı... Masadaki sigara paketleri dikkat çekti

Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, zorlu bir tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz haftalarda taburcu edilmişti.

Ünlü televizyoncu taburcu olmasının ardından son halini takipçileri ile paylaştı. Masanın üzerindeki milyonluk çantanın dikkat çekmesinin yanı sıra arka arkaya dizilmiş olan sigara paketleri de dikkatlerden kaçmadı.

HAYRANLARINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

'Merhaba Hayat' notu ile son halini paylaşan Reha Muhtar'a birçok takipçisi geçmiş olsun ve iyi dileklerini iletti.

İşte Reha Muhtar'ın paylaştığı son hali: