Reha Muhtar’ın son hali sevenlerini üzdü: Her şeyimi elimden aldılar

Ünlü gazeteci Reha Muhtar Ağustos ayında Sarıyer Baltalimanı’ndaki yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmıştı.

Bilinci kapanan Muhtar daha sonra ise yoğun bakımda iki kez entübe edilmişti.

Ağustos ayından beri hastanede tedavi gören Reha Muhtar'ın sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor.

İki kez entübe edilmişti! Reha Muhtar’ın sağlık durumunda yeni gelişme

Ünlü isim aylar sonra ilk kez Bebek’te görüntülendi.

ZAYIF VE BİTKİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Aramızda Kalmasın’ın haberine göre, Bebek’te arkadaşıyla sohbet eden Reha Muhtar’ın son hali de dikkatlerden kaçmadı. Kilo verdiği görülen Muhtar'ın keyfinin yerinde olması sevenlerini mutlu etti.

Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme

“ELİMDEKİ HER ŞEYİ ALDILAR”

Yanında bulunan 2 kişinin yardımıyla güçlükle yürüyen ve aracına binen Muhtar, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ünlü gazeteciye hayranları tarafından “Geçmiş olsun”, “Zayıflamış bayağı”, "Allah şifa versin", "Çok zayıflamış" gibi yorumlar yapıldı.

ESKİ EŞ GÜNDEM OLMUŞTU

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu "Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" sözleriyle ifade etmişti.

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Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye birşey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından taraflar arasındaki buzlar günler sonra erimişti. Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birbirlerinden özür dilediklerini açıklamıştı.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar İstanbul’da dünyaya geldi. Muhtar Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusu. Aslen Kerküklü. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı. Reha Muhtar 1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı

TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı.

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TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçti, kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü.

1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu. 2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü.

2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu. Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 2016 yılı Kasım ayında da Vatan Gazetesi'nden ayrıldı.

REHA MUHTAR'IN EVLİLİKLERİ

Kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la evliliği beş yıl devam etti. 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla bitirdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen‘le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.

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2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Reha Muhtar, Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur’la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunuyor.

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