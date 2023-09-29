Rehabilitasyon merkezi operasyonunda 11 gözaltı

Bartın'da bir eğitim ve rehabilitasyon merkezine kamu kurumlarını dolandırma ve sahte belge nedenilye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 5'i kadın 11 kişi adli makamlara gönderildi.

KAYNAK: İHA
Rehabilitasyon merkezi operasyonunda 11 gözaltı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde bir özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne operasyon düzenlendi. 3 gün önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 27 kişiden 11'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan kadınlardan bazıları göz yaşı döktü.

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