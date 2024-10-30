Rehin tutulduğunu söyleyerek yardım istemişti! Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu intihar etti iddiası!

Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile dünyaevine girip Amerika’ya yerleşmişti. İntihar ettiği ileri sürülen ünlü oyuncu Miraloğlu'nun yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öne sürüldü.

2011-2013 yılları arasında Atv'de izleyicisinin karşısına çıkan 'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle milyonların kalbini kazanan ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı biriyle evlenmesiyle gündem olmuştu.

REHİN TUTULDUĞUNU SÖYLEYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayan ve Türkiye'ye dönmek istediğini ifade eden Miraloğlu, kimliğine ve pasaportuna el konulması nedeniyle Amerika'da rehin tutulduğunu söylemişti.

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu’ndan yardım çağrısı

Miraloğlu hakkında bir iddia ortaya atıldı. Onur Akay kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Meltem Miraloğlu ikinci kez ABD'de intihar etti. Yoğun bakımda ve sağlığı şu an çok iyi değil' ifadelerini kullandı.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Diyarbakır’da dünyaya gelen Meltem Miraloğlu, henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Küçük yaşlardan itibaren oyuncu olmak isteyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi mezun oldu.

Miraloğlu, “Hayat Devam Ediyor” dizisi ile ekrana geldi ve dizideki başarısından dolayı “En İyi Drama” ödülüne layık görüldü.

“Adını Kalbime Yazdım” adlı dizide “Dicle” karakterini canlandırdı.

Kılıç Günü, Bir Bulut Olsam dizilerinde de rol alan Miraloğlu, Aşık, Ateş,Güzel Günler Göreceğiz gibi filmlerde rol aldı.