Rehinlikten Eurovision finaline: Yuval Raphael tarih yazdı

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Rehinlikten Eurovision finaline: Yuval Raphael tarih yazdı

İsrailli şarkıcı Yuval Raphael, zorlu geçmişi ve etkileyici performansıyla Eurovision 2025 finaline adını yazdırdı.

İsrailli genç şarkıcı Yuval Raphael, İsrail’i temsil ettiği Eurovision Şarkı Yarışması 2025’in Büyük Finali’ne yükseldi. Raphael, 15 Mayıs’ta İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen ikinci yarı finalde sahne aldı ve “New Day Will Rise” adlı duygusal baladıyla izleyenleri etkiledi. 24 yaşındaki sanatçı, 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından düzenlenen Supernova müzik festivalinde yaşanan katliamdan sağ kurtulanlar arasında bulunuyor. Bu olayın ardından sahneye çıkan Raphael, performansı sırasında salondan bazı protesto tepkileri alsa da geniş çapta alkış ve takdir topladı.

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NEW DAY WİLL RİSE: UMUT VE DAYANIKLILIK ŞARKISI

Raphael’in seslendirdiği şarkı İngilizce, İbranice ve Fransızca dillerini harmanlıyor. Şarkının sözleri Keren Peles tarafından yazıldı, prodüktörlüğünü ise Tomer Biran üstlendi. Parça, yaşanan acılar sonrası umut ve dayanıklılığa odaklanıyor. Performans sonrası Kan, İsrail’in kamu yayın kuruluşu tarafından paylaşılan videoda Raphael, sahnede hayatta kalan diğer kurbanları gördüğünde hissettiği duygusal güçten bahsetti. O gece, Raphael’in yollarına devam edebilmek için saklandığı sığınakta saatlerce cesetlerin altında kaldığı ortaya çıktı. Bu zor anları paylaşması izleyicilerde büyük etki yarattı.

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FİNALDE 26 ÜLKE YARIŞACAK

Yuval Raphael, 18 Mayıs’ta yapılacak finalde 26 ülke arasında dördüncü sırada sahneye çıkacak. Letonya, Litvanya, Ermenistan, Danimarka, Avusturya, Lüksemburg, Finlandiya, Malta ve Yunanistan da finalde yarışacak ülkeler arasında yer alıyor.

Bahis oranlarına göre İsrail, yarışmada altıncı sırada yer alıyor. Favoriler arasında ise İsveç ve Avusturya gösteriliyor. Raphael’in Eurovision yolculuğu, Ocak ayında İsrail’in ünlü ses yarışması HaKokhav HaBa’yı kazanmasıyla başlamıştı. Yaşadığı kişisel travmalar ve başarısı, ülkesinde milli gurur simgesi haline geldi.

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