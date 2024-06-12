Reis Samsunspor'da

Kaynak: Haber Merkezi
Reis Samsunspor'da

Samsunspor'da teknik direktörlük belirsizliği son buldu.

Samsunspor, Markus Gisdol'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Thomas Reis'i getirmek üzere.

Bundesliga 2'de Schalke 04'ün başında bulunan ve takımını ligde tutmayı başaran Reis, Karadeniz ekibi ile anlaşmaya vardı.

Reis'in, bugün Samsun'da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Yurtdışında iş seyahatinde olan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni teknik direktör hakkında, "Yeni hocamızın takımımıza katkı sağlayacağına inancım tam. Atatürk'ün izinden giden kulübümüz için en iyisini yapma çabamızdan şüphe duymayın" şeklinde konuştu.

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