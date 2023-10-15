Reisi: İslam ülkeleri, İsrail'in katliamlarına karşı kesin tavır sergilemeli

İran Cumhurbaşkanı Reisi, ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin İsrail'in operasyonlarını sınırsız bir şekilde desteklemelerinin durumu daha fazla karmaşık ve vahim bir hale getirdiği uyarısında bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Reisi: İslam ülkeleri, İsrail'in katliamlarına karşı kesin tavır sergilemeli

Editör: Bengü Zorlu

Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Umman Kralı Haysam bin-Tarık ile telefon temasında, İran İslam Cumhuriyetinin her zaman iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güven ortamının arttırılmasından yana olduğunu ifade ederek, Maskat'ın bölgesel ve uluslararası sorunların çözümlendirilmesinde oynadığı yapıcı rolünden dolayı takdir ve teşekkürlerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi daha sonra, Aksa Tufanı operasyonunu, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği operasyonları arttırması üzerine kınından çıkan ve Siyonist-batılı hesapları bozan bir kılıç diye niteledi.

Ayetullah Reisi ayrıca, ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin katil İsrail'in operasyonlarını sınırsız bir şekilde desteklemelerinin mevcut şartları daha da karmaşık ve vahim bir hale getirdiği uyarısında bulunarak "İslam ülkeleri ve dünyadaki hürriyet taraftarlarının Siyonist İsrail'in katliam makinesine dur demek için acil ve kararlı bir tavır sergilemeleri gerekiyor" diye vurguladı.

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