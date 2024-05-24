Reisi'nin ölümü sonrası İran Büyükelçiliği önünde 'Helikopter' şarkısı tartışma yarattı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Londra'da dikkat çeken bir protesto gerçekleştirildi. İranlı devrim karşıtları, İran Büyükelçiliği'nin karşısında toplanarak Fazlija'nın "Helikopter" şarkısını çaldı. Bu provokatif eylem, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, eylemi saygısızlık olarak nitelendirirken, diğerleri ise protestoculara destek verdi. Bu olay, İran'daki siyasi gerilimlerin uluslararası yansımalarını bir kez daha gözler önüne serdi.