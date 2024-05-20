Reisi'nin yerine geçecek isim belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Reisi'nin yerine geçecek isim belli oldu
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yerine geçici olarak geçecek ismin Muhammed Muhbir olduğu ifade edildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, geçici bir Cumhurbaşkanı atanması gerekliydi ve bu göreve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir getirildi. Ülke, yeniden yapılması gereken seçimlere kadar Muhbir'in liderliğinde geçici olarak yönetilecek.

Bu önemli duyuru, İran'ın ruhani lideri Hamaney tarafından yapıldı ve aynı zamanda ülkede 5 günlük yas ilan edildiği açıklandı. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri Kani'nin de geçici olarak dışişleri bakanlığı görevine getirildiği açıklandı.

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MUHAMMED MUHBİR KİMDİR?

Muhammed Muhbir, Huzistan eyaletinin Dezful kentinde 1955 yılında doğdu.

Elektrik mühendisliği alanında eğitim gördü ve ekonomi planlama, yönetim ve uluslararası hukuk alanlarında doktora yaptı. Önceden Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevini üstlenen Muhbir, çeşitli önemli görevlerde bulundu, bunlar arasında İran Düzenin Çıkarını Belirleme Konseyi Üyeliği, Sina Bank Genel Müdürlüğü, İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Kurumu Başkanlığı ve Huzistan Vali Yardımcılığı gibi görevler bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı, 2021 yılında İran lideri Ali Hamaney'e bağlı olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Merkezi'nin, Muhbir'in başkanlığını yaptığı bir kuruluş olarak, rejim muhaliflerine ait topraklara ve mülklere el koyduğunu iddia ederek, Merkez'in ve yöneticilerinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

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