Reis'ten Galatasaray ve Fenerbahçe için olay sözler

Samsunspor geçen sezon büyük bir başarı kazandı. Trabzonspor ve Beşiktaş'ı geride bırakan Karadeniz ekibi Süper Lig'i üçüncü sırada bitirdi ve Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. Bu başarının en önemli isimlerinden biri Thomas Reis'ti. Alman teknik direktör, böylece kariyerinde ilk defa Avrupa kupası maçlarında bir takımı yönetme şansı yakaladı.

Samsun Teknik Direktörü Thomas Reis, Bild gazetesinin podcast yayınına katılarak Türkiye futbolu, Fenerbahçe ve Galatasaray konusunda açıklamalar yaptı. Reis'in sözleri özetle şöyle...

Samsunspor Almanya'da 2.'de oynar: Samsunspor'da amacım ligde kalmaktı. Şimdi birkaç basamak birden atladık. Bu büyük bir başarıydı. Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımları geride bıraktık. Ama gelecek yıl muhtemelen bir adım gerileyeceğiz. Şimdi Avrupa'yı dört gözle bekliyorum. Teknik direktör olarak daha önce hiç deneyimlemediğim bir şey. Samsunspor'un Almanya'da 2. Ligde oynayabileceğini düşünüyorum. Ama ilk beşte mi yoksa onda mı bitirirdik onu söylemek zor.

Galatasaray ve Fenerbahçe Bundesliga'da oynar: Galatasaray ve Fenerbahçe kesinlikle Bundesliga'da oynayabilir. Ancak 34 maçla, ligi hangi sırada bitireceklerini kestirmek zor. Bireysel oyuncular iyi. Yine de Türk takımları geçen yıl Avrupa'da da sorunlar yaşadı. Bu da Avrupa'da işlerin pek de yolunda gitmediğini gösteriyor.

Sane transferi Galatasaray'ın Avrupa'da daha yukarısını istediğini gösteriyor: Galatasaray'ın kadrosuna bakarsanız, belli bir kalite var. Leroy Sane ile iyi bir takviye daha yaptılar. Bu transferlerin yarattığı coşkuyu görebiliyorsunuz. Türk futboluna değer katıyor. Ligin tamamı Avrupa'da prestijli olmayabilir, ancak bu tür transferler ligin konumunu önemli ölçüde yükseltiyor. Sane transferi, Galatasaray'ın sadece Şampiyonlar Ligi'nde katılmak değil başarılı olmak istediğini de gösteriyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaş ortalaması yüksek: Türkiye'de önemli bir sorun şu; çok sayıda yaşlanan yıldız daha az sayıda genç yetenek var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaş ortalaması yüksek, büyük liglerde artık eskisi kadar iyi performans gösteremeyen oyuncuları var.