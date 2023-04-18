Rejenerasyon yöntemi nedir?

Doç.Dr. Rejenerasyon’un, çocuklarda kök gelişimi tamamlanmamış genç daimi dişlerde kök ve çevresindeki dokunun sürekli gelişimine izin veren, biyolojik temelli prosedürleri içerdiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan Onur, “Rejeneratif endodontik tedavinin temel hedefi, kök gelişiminin devamı. Kök hücreler, büyüme faktörleri ve doku iskeleleriyle birlikte pulpa-dentin kompleksinin başarılı bir şekilde yenilenmesi için tedavi prosedürü aslında doku mühendisliğinin 3 temel bileşenini içeriyor” diye konuştu.

Özellikle 0-15 yaş arası çocuklarda çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini hatırlatan Doç. Dr. Şirin Güner Onur, “Rejeneratif endodonti’ teriminin ilk olarak 2007 yılında Amerikan Endodontistler Birliği tarafından kabul edildiğini söyledi.

DİŞ CANLILIĞI NASIL GERİ GELİR



Doç. Dr. Şirin Güner Onur, çocuklarda kök ucu açık daimi dişlerde kök kanal tedavisinin gerektiği durumlarda uygulanabilen rejeneratif endodontik tedaviler ile; kök gelişiminin devam ederek kök ucunun kapanması ve bununla birlikte dişin canlılığının geri kazanılması hedeflendiğini söyledi ve sözlerine şunları söyledi:

“Dişin içinde kök hücreleri, küçük darbelerle kanatarak uyarıyoruz, bu kan pıhtısı sayesinde dişin kendi kendine büyümesi sağlanıyor. Bir anlamda kısacası dişin ömrünü uzatıyoruz.

Oluşan bu kan pıhtısı kök ucunun birkaç mm ötesinde, taşkın enstrümantasyon sonucu meydana gelen kanama ile oluşturur. Uyarılan kan pıhtısı kök hücrelerin, kanal boyunca yer değiştirmesine izin veren doğal bir iskele görevi görerek kök kanalının içerisinde yeni doku oluşumunu destekler. Kan pıhtısı, kök hücre çoğalmasını ve farklılaşmasını destekleyen temel büyüme faktörlerini içermesi, alerjik reaksiyon oluşturmaması ve düşük maliyet gibi avantajları nedeniyle biyomedikal alanda sıklıkla kök hücre toplanması için iskele olarak kullanılır”

Onur, sözlerine şu bilgileri ekledi:

“Kök ucu açık dişe normal kanal tedavisi uygulanamaz. Bunun için 6-7-8 ay sürecince diş içine ilaçlar koyarak, hastayı 3-4 defa çağırarak kök ucunu kapamaya çalışırdık. Genç çocuklarda 0-15 yaş aralığında sürmüş dişlerde 3 yıl içinde, sinirin açığa çıktığı durumlarda bu yöntem, dişin kendi dokularıyla tamamlamasına olanak sağlıyor.”