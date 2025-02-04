Rejimlerden rejim beğen!

AKP ve MHP oylarıyla mecliste kabul edilen yasa değişikliğiyle Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) görevlendirilen bir üyesi; Bakanlıklar, belediyeler, odalar, sivil toplum kuruluşları (STK) ve DDK denetim alanındaki her kuruluşta, Erdoğan'ın istemediği herkesi tek sözüyle yargı kararı olmadan görevden alabilecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM) bu yasayı iptal etmişti ki tekrar kabul edildi.

Özgür medya, “Erdoğan’a sultan yetkisi” başlığı ile bu haberi verdi.

Sultan ile padişah arasında ne fark var?

Batı Sultan, Osmanlı ise Padişah der.

Padişah II. Abdülhamid’in 23 Aralık 1876'da ilan ettiği Kanuni Esasi Osmanlı Devleti’nin ilk ve son anayasasıdır.

Padişahın Yetkileri şunlar:

Egemenlik padişaha aittir.

Yürütme kuvvetinin başıdır.

3. maddesi gereğince Halifelik de dahil olmak üzere Osmanlı ailesinden en büyük evlada aittir.

Padişah, İslam dininin koruyucusu ve Osmanlı halkının hükümdarıdır.

Yaptığı işlerden sorumlu tutulamaz.

Para basılması,

Hutbeler okutulması,

Yabancı devletlerle anlaşmalar yapılması,

Harp ve barış ilanı,

Kara ve deniz kuvvetlerinin kumandası,

Askerî harekât yapılması,

Cezaların hafifletilmesi veya affı,

Memurlara rütbe ve nişan verilmesi,

Memurların terfi ve azli.

Bakanlar Kurulu’nun tayini ve azli yetkisi.

Yargı mensuplarının atanması.

Hükümet meclise karşı değil, padişaha karşı sorumludur.

Değerli okurlarım,

Sadece DDK yasası mı Recep Tayyip Erdoğan’a padişah yetkileri veriyor? Hayır.

16 Nisan’da mühürsüz oylarla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı uydurulan ucube rejim padişahın tüm yetkilerini tek kişiye yani cumhurbaşkanına verdi.

Meclis’te yeniden yasalaşan DDK yasasının verdiği yetki ile bir denetçi, belediyeler, odalar, dernekler ve vakıflarda yaptıkları denetimde istediği kişiyi yargısız görevden azledebilecek.

Peki diktatörlüklerde durum nasıl?

Diktatörlerin yetkilerine de bakalım.

Siyaset, diktatör tarafından kontrol edilir ve danışmanlar ve diğer üst düzey yetkililerle oluşur.

Diktatör, muhalif siyasi partileri ve parti üyelerini baskı altına alır.

Seçilmiş liderlerin yönetimlerini kalıcı hale getirdiği bir darbeyle oluşturulabilir.

Diktatörlükler otoriter veya totaliter olup askeri diktatörlükler, tek parti diktatörlükleri veya mutlak monarşiler olarak sınıflandırılabilir.

Diktatörlükler, sıklıkla meşruiyetlerini sağlamak veya iktidardaki parti üyelerini yenilemek amacıyla seçimler düzenler, ancak bu seçimler muhalefet için rekabetçi değildir.

Diktatörlüklerde istikrar, polisiye baskı ve siyasi baskıyla sağlanır; bunlar bilgi erişiminin kısıtlanması, muhalif siyasilerin, aydınların ve gazetecilerin tutuklanması hatta onlara şiddet eylemlerini de içerir.

Değerli okurlarım,

İşte padişah anayasası,

işte Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasası,

işte diktatörlük anayasası…

Peki yeni Anayasa ile Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin hedefleri neler?

Bilen var mı?