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Rekabet Kurulu 3 şirketin devralınmasına onay verdi

Rekabet Kurumu'ndan yapılan duyuruya göre 3 şirketin devralınması işlemine izin verildi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 09:16
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Rekabet Kurulu 3 şirketin devralınmasına onay verdi

Rekabet Kurulu 3 şirketin devralınmasına onay verdi
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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Rekabet Kurulu, Fiba Holding AŞ tarafından kontrol edilen Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ’nin tek kontrolünün Talanx AG tarafından kontrol edilen HDI Sigorta AŞ tarafından devralınması ve HDI Sigorta AŞ ile Fibabanka AŞ arasında bir ortak girişim kurulması işlemlerine izin verdi.

Rabobank AŞ’nin tek kontrolünün Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

IVD Holdings, Inc.’in tek kontrolünün Werfen S.A. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun görüldü. 

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