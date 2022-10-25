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Rekabet Kurulu o firmaya soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları satan Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:45
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Rekabet Kurulu o firmaya soruşturma açtı

Rekabet Kurulu o firmaya soruşturma açtı
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Rekabet Kurumu, 6 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıda süt, kahvaltılık, soğuk içecek gibi hızlı tüketim mallarının bulunduğu sektörde faaliyet yürüten Panek isimli firmanın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, yeniden satış fiyatının tespiti eylemine yönelik bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

Duyuruya göre, kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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