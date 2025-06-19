Rekabet Kurulu, teknoloji firmasının gözünün yaşına bakmadı! Milyonlarca liralık ceza kesildi

Rekabet Kurulu, teknoloji evi Vatan Bilgisayar'a 21 milyon lira para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurum, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt arasında rekabete aykırı şekilde dolaylı bilgi paylaşımı yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Vatan Bilgisayar hakkında kararını verdi.

RAKİPLERİYLE HAREKET ETTİ

İncelemeler sonucunda şirketin rakipleriyle birlikte hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu belirlendi. Buna göre, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği ortaya çıktı.

Rekabet Kurulu'ndan 3 firmaya milyonlarca liralık ceza!

Vatan Bilgisayar, soruşturma sürecinde diğer soruşturma tarafları gibi uzlaşma yoluna gitti.

Bu nedenle kurul, verilen idari cezasına yüzde 25 indirim uyguladı. Şirkete yaklaşık olarak 21 milyon lira ceza verildi.

Soruşturma Vatan Bilgisayar açısından sonlanmış oldu.