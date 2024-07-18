Rekabet Kurulu Volta Motor'a 6,6 milyon lira ceza

Kaynak: AA
Rekabet Kurulu Volta Motor'a 6,6 milyon lira ceza

Rekabet Kurulunun Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VOLTA) hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandırdı. Kurul firmaya 6,6 milyon lira idari para cezası keserek, anlaşma sağladı.

Rekobet Kurulu'ndan ceza

Rekabet Kurulu'nun Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi VOLTA hakkında verdiği karar Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Açıklamada, yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve satıcılarına uyguladığı bölge ve müşteri kısıtlaması iddiaları üzerine Rekabet Kurumu tarafından kanunun ihlal edilip, edilmediği yönünde ön araştırma yapılmasına karar verildiği belirti.

Rekabet Kurulu'nu yaptığı ön araştırmada elde ettiği bilgi ve belgelerde yapılan incelemeler sonucu VOLTA hakkınta soruşturma açmıştı.

İşte bu soruşturmanın neticesinden, yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik iddialar bakımından teşebbüsle uzlaşmaya gidilmesine karar verildi.

Rekabet Kurulu böylece, VOLTA'ya 6 milyon 584 bin 515 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, soruşturmanın yeniden satıcılara yönelik uygulanan bölge ve müşterilerinin kısıtlaması iddiaları bakımından ise taahhütle sonlandırılmasını kararlaştırdı.

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