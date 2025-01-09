Rekabet Kurulu'nda temizlik markalarına soruşturma

Rekabet Kurulu, kimyasal olmayan temizlik malzemeleri, gıda muhafaza ürünleri, çöp torbaları ve pişirme sarf malzemeleri üretimi ve tedariki alanında faaliyet gösteren ünlü Koroplast, Parex ve Vindex şirketleri ile ilgili, rekabet ihlali yapılıp yapılmadığının tespiti için soruşturma başlattı.

ÖN ARAŞTIRMA TAMAMLANDI

Rekabet Kurumu Koroplast, Provel San. ve Tic. AŞ (Parex) ve VND Global Plastik AŞ (Vindex) hakkında ön araştırmanın tamamlandığını belirterek ciddi ve yeterli delil bulunması üzerine soruşturma açılmasına karar verildiğini ifade etti.

Rekabet Kurulu, alınan soruşturma kararının, adı geçen şirketlerin kesin olarak kanunu ihlal ettiği ya da yaptırım uğrayacağı anlamına gelmediğini de ifade etti. Karar, kanun ihlali iddialarının detaylı şekilde incelenmesi ve doğruluğunun tespiti için atılan bir adım.

Soruşturma sonucunda şirketlerin kanun ihlali yapıp yapmadığı belirlenecek ve gerekli görülmesi halinde yaptırımlar uygulanacak.

Öte yandan yetkililer vatandaşları kullandıkları temizlik ürünlerini aldıkları yerden ve markalarına kadar dikkat etmeleri gerektiği konusunda sık sık uyarıyor.