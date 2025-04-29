Rekabet Kurulu'ndan 3 şirkete 10,2 milyon lira ceza

Kaynak: AA
Rekabet Kurulu'ndan 3 şirkete 10,2 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Edirne'nin Keşan ilçesinde hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren üç şirkete 10,2 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Rekabet Kurulu, Edirne'nin Keşan ilçesinde hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren üç şirkete uzlaşma sonucu 10,2 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulca, Edirne'nin Keşan ilçesinde hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren Saros Hazır Beton İnş. Madencilik San. ve Tic. AŞ, Serin Beton İnş. Taah. İnş. Malz. Hafr. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Zofunlar Beton Üretim Pazarlama San. ve Tic. AŞ hakkında birlikte fiyat belirlemek, bölge-müşteri paylaşımı yapmak ve bilgi değişiminde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma, uzlaşma usulüyle tamamlandı.

Soruşturma süreci devam ederken söz konusu şirketlerin uzlaşma başvurusunda bulunması üzerine Kurul, takdir ettiği idari para cezası üzerinden yüzde 25 indirim yaptı.

Böylece, Saros Hazır Beton'a 5 milyon 406 bin 988 lira, Serin Beton'a 3 milyon 831 bin 807 lira, Zofunlar Beton'a 986 bin 382 lira olmak üzere üç şirkete 10,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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