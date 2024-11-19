Rekabet Kurulu'ndan Hepsiburada'nın satışına onay: Türkiye'nin e-ticaret devi resmen Kazakların

Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi olan D-Market'in yüzde 65,41 hissesini 1,13 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Ayrıca, Hepsiburada'nın A ve B sınıfı hisselerinin devri konusunda Doğan ailesiyle yapılan anlaşma da geçtiğimiz ay gerçekleşmişti. Bu gelişme, Hepsiburada'nın geleceği adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

REKABET KURUMU'NDAN ONAY GELDİ

Rekabet Kurumu, 'Hepsiburada'nın satışına onay verdi. Yapılan açıklamada, "Hanzade Vasfiye Doğan BOYNER’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verildi" denildi.

ÖDEME 2 TAKSİTLE GERÇEKLEŞECEK

Anlaşmaya göre, 1,13 milyar doların 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, 526,9 milyon doları kapanış ardından 6 ay içinde ödenecek.