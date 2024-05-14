Rekabet Kurulu'ndan iki baharat firmasına ceza

Rekabet Kurulu'ndan Bağdat ve Deva baharat firmalarına ceza yağdı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bağdat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ve Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği yönündeki iddialar nedeniyle açılan soruşturmayı tamamladı.

Rekabet Kurulu, Bağdat ve Deva baharat firmalarının, aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet göstermesi gerekçesiyle tek bir teşebbüs olarak değerlendirdi.

Firmalar hakkındaki soruşturma sürecinde uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesi sonucu soruşturmanın sonlandırılmasına karar verdi. Kurul her iki firmanın da alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlendi ve bu nedenle de Kanun'u ihlal ettiğni kabul etti.

Firmalar hakkında soruşturmanın uzlaşma usulüyle sonlandırılması nedeniyle yüzde 25 indirim uygulandı. Böylece Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğüne 2 milyon 788 bin 758 lira idari para cezası verildi.