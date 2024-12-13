Rekabet Kurulu'ndan iki firmaya milyonlarca lira ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki açıklamaya göre, demir çelik imalatının birçok alanında kullanılan yüksek sıcaklıklara dayanıklı refrakter malzemelerinin üretimi faaliyetinde bulunan Asmaş Ağır Sanayi Malzemeleri İmal ve Ticaret AŞ, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ ve Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makine Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında, fiyatlamaya yönelik rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak ve ihalelerde verilecek fiyatlara ilişkin uzlaşıda olmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, soruşturma sonucunda, Asmaş ve Piromet'in ihalelerde verilecek fiyatlara ilişkin uzlaşı sağlanmasına yönelik davranışlarıyla kanunu ihlal ettiğine karar verdi.

Bu kapsamda, Asmaş'a 8 milyon 316 bin 22 lira, Piromet'e 6 milyon 854 bin 748 lira olmak üzere toplam 15 milyon 170 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

Kurul, ilgili kanunu ihlal ettiğine yönelik herhangi bulguya ulaşılamamasından dolayı Kümaş'a idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını kararlaştırdı.