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Rekabet Kurulu’ndan karşılıklı hisse satınalma işlemi inceleme

Rekabet Kurulu, Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ'nin kontrolündeki Dalsan Alçı Sanayi ile Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi kontrolündeki Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayinin karşılıklı şirketlerden hisse satın alması işlemini nihai incelemeye aldı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 12:00
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Rekabet Kurulu'ndan inceleme kararı. Dalsan ile Saint-Gobain Weber'in karşılıklı hisse satınalma işlemini incelemeye tabi tutuyor

Rekabet Kurulu’ndan karşılıklı hisse satınalma işlemi inceleme
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Rekabet Kurulu, Dalsan ile Saint-Gobain Rigips'in karşılıklı hisse satın alma işlemini incelemeye aldı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada bu işlem “ortak kontrol kurulması” olarak tanımlandı. Yazılı açıklamada, ortak kontrol kurulması olarak tanımlanan işleme ilişkin başvurunun değerlendirildiği 8 Eylül 2022 tarihli Kurul kararıyla nihai inceleme başlatıldığı duyuruldu. Yazılı açıklamada, nihai incelemeye alınan işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesi gereği askıda olduğu ve uygulanamayacağı kaydedildi.

İncelemenin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7. Maddesinde Kurul’a verilen piyasalarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma işlemlerini denetlemek görevine dayalı olarak başlatıldığı, ayrıca 10. Maddede piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakımından incelemenin derinleştirilmesi ihtiyacı duyulan işlemleri nihai incelemeye alma yetkisine dayandırıldığı kaydedildi.

 

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