Rekabet Kurulu'ndan KOÇ Holding'e müjdeli haber

Rekabet Kurumu, Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot gibi otomotiv devlerinin sahibi olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin Tofaş'a devrine onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek TOFAŞ Türk Otomobil AŞ'nin, Stellantis N.V.'ye ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin devralma işlemini tarihi bir kararla onayladı.

TARİHİ BAKIMDAN BİR İLKİ OLUŞTURUYOR

Söz konusu iznin tarafların yatırım yapma şartına bağlanması, Kurum tarihi bakımından bir ilki oluşturuyor. Bu kararın, genellikle durağan olarak fiyat, çıktı analizine dayalı toplumsal refah kriterinin daha geniş ve rekabetin dinamik etkilerini dikkate alan bir anlayışla ele alınması gerektiğini göstermesi bakımından uluslararası içtihat ve literatüre de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

"SANAYİ'YE OLUMLU ETKİ YARATACAK"

Tofaş’ın sunmuş olduğu yatırım planı, yalnızca üretim ve ihracat kapasitesinin artırılmasını değil, aynı zamanda Türkiye’de otomotiv sektöründe istihdama önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Rekabet Kurulu, bu yatırımın hem ana sanayi hem de yan sanayi üzerinde olumlu etkiler yaratacağına dikkat çekti.

Taraflar yatırım planının yanı sıra dağıtım ve satış kanalında da bazı tedbirlere yönelik taahhütler sundu. İşlemin tüketici tercihlerini ve rakip markaların dağıtım/satış faaliyetlerini kısıtlama potansiyelini ortadan kaldırmaya yönelik söz konusu tedbirler izin kararının verilmesinde önemli rol oynadı. Böylece, işlem taraflarına ait bayilerin "one-stop-shop (tek durak)" olma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi.

İLK TAAHHÜT PAKETİ YETERLİ GÖRÜLMEMİŞTİ

Kurul, nihai inceleme aşamasında, çok sayıda rakip teşebbüsün ve üçüncü tarafın görüşlerini aldı. Söz konusu görüşlerde dile getirilen hususlar Kurulun işlemle ilgili ayrıntılı çalışmasında tek tek dikkate alındı ve değerlendirildi.

Tarafların Ekim 2024'te sundukları ilk taahhüt paketi Rekabet Kurulu tarafından yeterli görülmeyerek reddedilmişti.