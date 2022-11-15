Rekabet Kurulu'ndan Nutella ve Kinder'in üreticisi Ferrero'ya fındık soruşturması

Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleri ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiasıyla ön araştırma başlatılmıştı.

Rekabet Kurulu, ön araştırmanın karara bağlandığını açıkladı.

Nutella, Kinder, Ferrero Rocher ve Raffaello ürünlerinin üreticisi Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre şirketin, fındık alım pazarında hakim durumda olup olmadığı, fındık alım pazarındaki fiyatlama davranışlarının sömürücü/haksız nitelikte olup olmadığı, fındık alım pazarında fiili münhasırlık uygulayıp uygulamadığı, sözleşme yapmanın reddi niteliğinde uygulamaları bulunup bulunmadığı incelenecek.

İnceleme büyük ölçüde pazar verilerine dayalı olarak ve fındık tedarik sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde yürütülecek.