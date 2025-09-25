Rekabet Kurulu’ndan Spotify’a soruşturma

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini açıkladı.

Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği soruşturma kapsamında incelenecek.

Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.

Rekabet Kurulu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Rekabet Kurulu 28.08.2025 tarihli toplantısında, önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla, SPOTIFY hakkında;

SPOTIFY’ın platformdaki müzik eseri üzerindeki hak sahipleri arasında, müzik eserlerini platformun çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük, öneri algoritmalarında öne çıkarma gibi unsurlar yönünden ayrımcılık yapıp yapmadığı ve Türkiye'de belirlediği abonelik fiyatlarına ilişkin olarak yıkıcı fiyatlama yoluyla rakiplerinin ve/veya platformun elde ettiği abonelik gelirlerinden telif ücreti elde eden müzik eseri üzerindeki hak sahiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı

hususlarına yönelik olarak, aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-32/758-M sayılı ile karar vermiştir."