Rekabet Kurulu'ndan yeni kararlar

Rekabet Kurulu, bazı devralma ile ortak girişim kurulması başvurularını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Karbonsan Basınçlı Kaplar ile Karbonsan Kurubuz ve Basınçlı Kaplar sanayi ve ticaret anonim şirketlerinin paylarının tamamının nihai olarak Turkey Growth Fund IV L.P. tarafından kontrol edilen özel amaçlı bir teşebbüs olan Kanga S.a.r.l. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Teads S.A.'nın tüm hisselerinin Outbrain Inc. tarafından satın alınarak Teads S.A. üzerinde tek kontrol tesis edilmesi işlemi kararlaştırıldı.

Reliance Industries Limited'in hem doğrudan hem de ortak kontrolüne sahip olduğu Viacom 18 Media Private Limited aracılığıyla The Walt Disney Company ile Hindistan'da bir ortak girişim kurması işlemi uygun görüldü.

Comau S.p.A'nın tek kontrolünün OEP Capital Advisors L.P.'nin nihai kontrolündeki OEP IX Fund'ın bir iştiraki olan OEP Heron Bidco S.r.l tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi ile Gotion Singapore Pte. Ltd arasında bir ortak girişim kurulması işlemi kararlaştırıldı.

Brandefense Inc.'in ortak kontrolüne Ak Portföy Yönetimi AŞ Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin dahil edilmesi işlemine karar verildi.

Bunge Ibérica, S.A.'nın ortak kontrolünün nihai olarak Repsol, S.A. tarafından kontrol edilen Repsol Industrial Transformation, S.L.U. tarafından tamamına dolaylı olarak Bunge Global S.A.'nın sahip olduğu ve kontrol ettiği Koninklijke Bunge B.V.'den devralınması işlemi uygun bulundu.

Astronergy Solar Turkey Enerji AŞ bünyesinde bulunan Vatan Güneşi'nin 5 enerji üretim sanayi ve ticaret limited şirketi ile Sılanur, Nurgözde, Kars elektrik üretim sanayi ve ticaret limited şirketleri hisselerinin tamamının ve tek kontrollerinin ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

ANIXE Polska SP. Z.o.o., Hispanitalia Hotels S.r.l. ve Hellas Star Restort S.A.'nın, Rewe-Zentralfinanz eG tarafından iştirakleri DERTOUR Group GmbH ve DERTOUR Hotels & Resorts GmbH aracılığıyla devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ'nin özelleştirme yolu ile devralınması işlemine izin verildi.