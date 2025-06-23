Rekabet Kurumu acımadı! Ev aletleri satan şirkete 'kartel' cezası!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rekabet Kurumu acımadı! Ev aletleri satan şirkete 'kartel' cezası!

Rekabet Kurumu, elektrikli ev aleti satışları yapan Alman menşeili Fakir firmasına piyasada kartel oluşturdukları gerekçesiyle 26 milyon lira ceza kesti.

Rekabet Kurumu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri'nin; Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimine aracılık ederek topla-dağıt karteline taraf olduğunu tespit etti.

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İncelemeler sonunda şirkete 26 milyon lira para ceza verildi.

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İNDİRİM UYGULANDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada " Fakir'e, yaptığı uzlaşma başvurusu kapsamında %25 indirim uygulanarak bu ihlaller bakımından 26 milyon Türk lirası idari para cezası uygulandı.

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Ayrıca Fakir, ilgili soruşturma kapsamında, internet satışlarını kısıtlayan uygulamalara son vereceğini taahhüt etti ve tüm satıcılarla yapılan sözleşmelere bu yönde açık hükümler ekleneceğini belirtildi.

Rekabet Kurulu, bu taahhütleri kabul ederek bağlayıcı hale getirdi ve böylece soruşturma, uzlaşma ile taahhüt usulleri uygulanarak Fakir bakımından sonlandırılmış oldu" denildi.

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